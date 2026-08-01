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Мировое обозрение

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Зеленский: ПВО Украины сбила 1 из 27 баллистических ракет при ночном ударе ВС РФ

Зеленский: ПВО Украины сбила 1 из 27 баллистических ракет при ночном ударе ВС РФ

Ночная атака на Киев снова обнажила проблему, о которой в последние месяцы говорят всё громче. По словам Владимира Зеленского, украинская ПВО смогла сбить лишь одну баллистическую ракету из 27 запущенных.

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