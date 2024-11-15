Возбуждено уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к повреждению объекта культурного наследия в Суджанском районе Курской области

Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ, а также иных украинских военизированных групп и участников наемнических формирований, причастных к совершению террористического акта (пп.
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