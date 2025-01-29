Забайкальскую технику для уборки улиц хотят поставлять в регионы ДФО

Забайкальская компания «Восток-Агро» планирует выпускать коммунальную уборочную технику. Сейчас рассматривается вопрос о её поставках в другие регионы ДФО, об этом сообщается на официальном портале региона.
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