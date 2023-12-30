Зюзя, снежные бабы и старик с булавой: Новогодние традиции, о которых вы могли не знать

Новый год – удивительный праздник, ведь сколько бы нам ни было лет, сколько бы трудностей и бед ни встречалось на нашем пути, каждый раз с приближением этого волшебного праздника хочется верить в лучшее, доброе и светлое.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии