Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 137 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Кузнецов
    А мы удивляемся почему СВО долго идет. С такими бегловыми и немудреноВласти Петербруга...
  • Лидия
    Мэры вообще у нас странные, Собянин, например, избирался несколько раз и всё время отказывался от встреч с населением...Власти Петербруга...
  • Светлана Коваленкова
    А как это может быть? С чьей подачи? Почему так?Власти Петербруга...

Прогрессивная страна Таджикистан запретила хиджабы

Прогрессивная страна Таджикистан запретила хиджабы

Меня эта новость прямо умилила. Ты ж глянь: прогрессивная, цивилизованная страна Таджикистан, шагающая в ногу со временем, запретила своим дамам на законодательном уровне ношение хиджаба! А также его импорт и продажу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Астон Мартин
нефть и дружба кое с кем
Ответить
12 час.
николай ткаченко
Иран однажды сбросил хиджабы, но случилась революция, и все на круги своя. В гостях в России есть и иранцы.
Ответить
11 час.
Наталия
Рахмон, как может,  борется с проникновением в свою страну исламского радикализма. Наши же чиновники , во всю силу своих способностей, в это время пилят сук,на котором сидят .
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх