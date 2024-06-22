Меня эта новость прямо умилила. Ты ж глянь: прогрессивная, цивилизованная страна Таджикистан, шагающая в ногу со временем, запретила своим дамам на законодательном уровне ношение хиджаба! А также его импорт и продажу.
Прогрессивная страна Таджикистан запретила хиджабы
Комментарии
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Астон Мартин
нефть и дружба кое с кем
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12 час.
николай ткаченко
Иран однажды сбросил хиджабы, но случилась революция, и все на круги своя. В гостях в России есть и иранцы.
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11 час.
Наталия
Рахмон, как может, борется с проникновением в свою страну исламского радикализма. Наши же чиновники , во всю силу своих способностей, в это время пилят сук,на котором сидят .
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10 час.
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