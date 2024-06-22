Прогрессивная страна Таджикистан запретила хиджабы

Иран однажды сбросил хиджабы, но случилась революция, и все на круги своя. В гостях в России есть и иранцы.

Наталия

Рахмон, как может, борется с проникновением в свою страну исламского радикализма. Наши же чиновники , во всю силу своих способностей, в это время пилят сук,на котором сидят .