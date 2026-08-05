Артемий Лебедев пошутил о сперме признанного террористом и экстремистом Дурова

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев пошутил о том, что услуги ЭКО со спермой основателя Telegram Павла Дурова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) стали продавать с пометкой о его статусе террориста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии