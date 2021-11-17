Жители Ижевска: «В поликлинике ГКБ №4 рентген можно сделать только платно»

Пациенты ГКБ №4 предлагают организовать в больнице проверку. «Почему в поликлинике по месту жительства на улице Баранова нельзя сделать планово ФЛГ и рентген бесплатно? А можно, когда к нам на предприятие придет Роспотребнадзор и оштрафует, отправить их в минздрав, сославшись на пандемию? Проверить бы эту больницу!» «Сегодня позвонил в 4 ГКБ, сказали, что физиолечение нельзя сделать, капельницу нельзя поставить - отделение терапевтическое у них закрыто в связи с коронавирусом до 31 декабря! У всех один коронавирус на уме, а болезней помимо него очень много, и что теперь делать? Травматолог-ортопед пригрозил операцией в случае неэффективности лечения, а лечение сегодня просто так не получить.