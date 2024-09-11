Гладков: Пассажирские поезда пустили в обход участка, где сошли вагоны

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале опубликовал информацию, что пассажирские поезда отправлены в объезд участка, где с рельсов сошли локомотив и пустые вагоны грузового состава.
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