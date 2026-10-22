- WSJ назвала инициатора ограничений Starshield на Украине; - Узбекистан переходит на новый алфавит; - Французские власти пытаются помешать продавать украденные в ходе уличных протестов товары; - Бабушки и дедушки смогут получить доступ к электронным дневникам внуков; - Госдума рассмотрит меры дополнительной поддержки семейных микропредприятий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Дорогой табак
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым