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Глубинка зимой: красоты заснеженных сел Приморского края

Глубинка зимой: красоты заснеженных сел Приморского края

В течение недели читатели ИА UssurMedia участвовали в флэшмобе "Приморская глубинка зимой". Как выяснилось, поделиться живописными фотографиями своих заснеженных деревень пожелали жители различных уголков Приморского края.

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