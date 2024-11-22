«Сбер» начал предлагать компаниям брать кредиты в Беларуси

Сбербанк начал предлагать компаниям брать кредиты в Белоруссии, где у него работает дочерний банк. Об этом Frank Media рассказали в двух компаниях, а также публично упомянул во время выступления на Investment Leaders Forum финансовый директор IEK GROUP Михаил Горбачев.
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