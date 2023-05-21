Steak Lovers

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Сколько на самом деле можно хранить разные продукты. Некоторые могут лежать гораздо дольше, чем пишут на упаковке

Сколько на самом деле можно хранить разные продукты. Некоторые могут лежать гораздо дольше, чем пишут на упаковке

Ранее отсутствовала необходимость устанавливать срок годности на некоторые продукты. Существовало предположение, что определенные консервы могут сохраняться в течение длительного времени, а скоропортящиеся продукты явно проявляли свою негодность.

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