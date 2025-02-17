Эксперт раскрыла особенности повышения пенсий военным в марте

В марте повышенные пенсии получат военные пенсионеры и лица, к ним приравненные (например, вдовы российских военнослужащих), рассказала «Российской газете» кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии