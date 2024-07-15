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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Поздравляем Бормотовых Елену и Виктора с красивым событием — 35 лет с даты

Поздравляем Бормотовых Елену и Виктора с красивым событием — 35 лет с даты создания семьи. 👰‍♀🤵‍♂ За эти годы вы собрали великолепное коралловое ожерелье из событий, которые пережили совместно.

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