Поздравляем Бормотовых Елену и Виктора с красивым событием — 35 лет с даты создания семьи. 👰♀🤵♂ За эти годы вы собрали великолепное коралловое ожерелье из событий, которые пережили совместно.
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Поздравляем Бормотовых Елену и Виктора с красивым событием — 35 лет с даты создания семьи. 👰♀🤵♂ За эти годы вы собрали великолепное коралловое ожерелье из событий, которые пережили совместно.