Михаил Кукушкин: «Когда я играю за Казахстан, всегда борюсь до последнего»

Михаил Кукушкин прокомментировал поражение от нидерландца Тэллона Грикспура на Кубке Дэвиса. – Если бы это был какой-то обычный турнир, я мог бы проиграть со счетом 1:6, 0:6, потому что первые полтора сета соперник меня полностью переигрывал.