Московская компания произвела свыше 100 мобильных комплексов для связи в труднодоступных местах

Столичная компания «Инкарнет», которая специализируется на выпуске устройств для бесперебойного сетевого доступа в транспорте, произвела в минувшем году более 100 комплексов для организации связи в отдаленных местах .
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