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Загадочная покупка: роскошная квартира Зеленского в Крыму оказалась в руках московской жительницы

Загадочная покупка: роскошная квартира Зеленского в Крыму оказалась в руках московской жительницы

Загадочная покупка: роскошная квартира Зеленского в Крыму оказалась в руках московской жительницы Елена ГалицкаяВ последние дни мир был потрясен неожиданной новостью о продаже квартиры, которая принадлежала президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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