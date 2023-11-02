Загадочная покупка: роскошная квартира Зеленского в Крыму оказалась в руках московской жительницы Елена ГалицкаяВ последние дни мир был потрясен неожиданной новостью о продаже квартиры, которая принадлежала президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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