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Рууд о падении Джоковича в рейтинге: «Для меня он фаворит почти всегда. И он говорил, что хочет показать молодым, что он никуда не делся»

Каспер Рууд прокомментировал сезон Новака Джоковича, по ходу которого серб пропустил половину крупнейших турниров (его не пустили в Австралию и Северную Америку из-за отсутствия вакцинации против коронавируса) и опустился с первой строчки рейтинга на восьмую.

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