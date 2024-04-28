Казаки играють песни в окружении лазориков 🌺🌺🌺 Напомним, 11 мая в 17:00 в РДК "Победа" состоится юбилейный концерт, в честь 35-летия творческой жизни коллектива "Казачья Удаль".
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Казаки играють песни в окружении лазориков 🌺🌺🌺 Напомним, 11 мая в 17:00 в РДК "Победа" состоится юбилейный концерт, в честь 35-летия творческой жизни коллектива "Казачья Удаль".