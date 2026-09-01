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Корейские инвесторы возвращаются на крипторынок: премия впервые разворачивается вверх

Корейский крипторынок демонстрирует признаки восстановления интереса со стороны местных инвесторов. Показатель Korea Premium, который продолжительное время находился в отрицательной зоне и зафиксировал самый длительный период снижения в своей истории, недавно начал возвращаться к положительным значениям.

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