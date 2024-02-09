Рамасвами: Мишель Обама может стать кандидатом на выборах в США вместо Байдена

Американский бизнесмен Вивек Рамасвами, ранее объявивший о выходе из президентской гонки, считает, что Джо Байден не сможет быть кандидатом на выборах от Демократической партии США на фоне завершения расследования по делу о ненадлежащем хранении секретных документов.
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