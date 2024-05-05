«Что за выступление! Машина была великолепна» — Зак Браун о победе McLaren

«Что за выступление! Машина была великолепна» — Зак Браун о победе McLarenMcLaren Глава McLaren Зак Браун поделился эмоциями после победы Ландо Норриса на Гран При Майами, отметив, что тяжёлая работа коллектива принесла свои плоды.
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