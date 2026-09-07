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Царьград

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Росстат: Женщины искали работу дольше мужчин в первом полугодии 2026

Росстат: Женщины искали работу дольше мужчин в первом полугодии 2026

В первой половине 2026 года женщины в России искали работу в среднем на 1,2 месяца дольше мужчин, как следует из данных Росстата.

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