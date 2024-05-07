Транспортные полицейские на Ямале присоединились к всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

Сотрудники Ноябрьского линейного отдела полиции не остались в стороне от столь важного события. В преддверии праздника на территории железнодорожного вокзала и в здании аэровокзала Ноябрьска транспортные полицейские раздали более 100 ленточек вернувшимся на Ямал пассажирам, а также тем, кто ожидал свой поезд и самолет.