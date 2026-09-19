Президент Латвии заявил о серьёзных проблемах с ПВО у Европы

Президент Латвии Эдгарс Ринкевич заявил о серьёзных проблемах с ПВО у европейских стран. «Мы видим, что у противовоздушной обороны, защиты от беспилотников и противоракетной обороны есть серьёзные проблемы.
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