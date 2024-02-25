Как заработать и сэкономить деньги с Альфа-банком ?

Альфа-банк позволил своим клиента заработать на халяву. Представитель Альфа-банка сообщил журналистам, что банк принял решение отказаться от рекламы своей дебетовой карты и вместо этого запустить программу вознаграждения для клиентов.
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