Советник главы ДНР рассказал, кого из украинских политиков готовят к переговорам с Россией

В эксклюзивном интервью «Вести Крым» советник главы ДНР, военно-политический эксперт, специалист в области безопасности Ян Гагин высказал предположение о будущем Алексея Арестовича - бывшего советника президента Зеленского.
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