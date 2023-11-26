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Советник главы ДНР рассказал, кого из украинских политиков готовят к переговорам с Россией

Советник главы ДНР рассказал, кого из украинских политиков готовят к переговорам с Россией

В эксклюзивном интервью «Вести Крым» советник главы ДНР, военно-политический эксперт, специалист в области безопасности Ян Гагин высказал предположение о будущем Алексея Арестовича - бывшего советника президента Зеленского.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
Переговорам Украины и России - НЕТ! Холожопые нацисты должны быть уничтожены подчистую. И помните &quot;население&quot; укрожопии все нацисты до мозга костей.
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14 час.
Виктор Галкин
Просто, утилизированы)
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6 час.

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