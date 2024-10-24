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Нелегальные оружейники получили длительные тюремные сроки за незаконное изготовление и продажу огнестрельного оружия

Нелегальные оружейники получили длительные тюремные сроки за незаконное изготовление и продажу огнестрельного оружия

Двое местных жителей были осуждены за незаконную торговлю огнестрельным оружием и боеприпасами. Они создали подпольный цех, где изготавливали и модернизировали оружие, которое затем сбывали на территории Свердловской области.

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