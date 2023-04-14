Читатели Daily Mail задали Белому дому неудобный вопрос после утечки секретных документов

Читатели Daily Mail отреагировали на данные, что 21-летний военнослужащий ВВС Нацгвардии Соединенных Штатов Джек Тейшейра допустил утечку секретных документов Пентагона.
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