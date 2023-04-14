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Читатели Daily Mail задали Белому дому неудобный вопрос после утечки секретных документов

Читатели Daily Mail задали Белому дому неудобный вопрос после утечки секретных документов

Читатели Daily Mail отреагировали на данные, что 21-летний военнослужащий ВВС Нацгвардии Соединенных Штатов Джек Тейшейра допустил утечку секретных документов Пентагона.

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