Биткоин-ETF наблюдают беспрецедентные изъятия средств

В результате поразительного поворота событий чистые изъятия средств спотовых биткоин-ETF США за последний месяц составили около 180 миллион долларов, что стало самым большим оттоком с момента их запуска в начале 2024 года.
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