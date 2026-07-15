Парада рассказал, как Карседо и Кахигао повлияли на его переход в «Спартак»

Новичок «Спартака», испанский защитник Виктор Парада рассказал, как его соотечественники, главный тренер красно-белых Хуан Карседо и спортивный директор клуба Франсис Кахигао, повлияли на его переход в московский клуб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии