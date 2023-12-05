На производстве вертолетов Ми-8 и «Ансат» выявили поддельные детали

На Казанском вертолетном заводе (КВЗ, входит в холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех») выявлены факты использования некачественной резины с поддельными паспортами качества при изготовлении прокладок для топливной системы вертолетов «Ансат» и Ми-8МТВ-1 (гражданская версия).
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