На производстве вертолетов Ми-8 и «Ансат» выявили поддельные детали

На Казанском вертолетном заводе (КВЗ, входит в холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех») выявлены факты использования некачественной резины с поддельными паспортами качества при изготовлении прокладок для топливной системы вертолетов «Ансат» и Ми-8МТВ-1 (гражданская версия).