Девятая химиотерапия и появление без парика: избранник Лерчек рассказал о завершении важного этапа лечения

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, завершила девятый, финальный курс химиотерапии. Об этом сообщил её возлюбленный, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини, который также впервые за долгое время показал избранницу без парика.
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