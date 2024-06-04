Российский адмирал назвал угрозой размещение «Томагавков» в Балтийском море

Адмирал Касатонов заявил об угрозе флоту РФ в Балтийском море из-за «Томагавков» Заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Владимир Касатонов сообщил, что размещение США ракетного комплекса Typhon с крылатыми ракетами Tomahawk («Томагавк») на датском острове Борнхольм в Балтийском море угрожает силам и объектам Балтийского и Северного флотов.