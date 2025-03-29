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Петербургский дневник

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Красная икра в России будет дешеветь

Красная икра в России будет дешеветь

Вылов лосося в этом году превысит прошлогодний Красная икра в России продолжит дешеветь, если не будет спекуляций, пишет РИА Новости со ссылкой на президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Германа Зверева.

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