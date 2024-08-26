Команда Telegram впервые отреагировала на арест Павла Дурова

На этом фоне немецкий депутат назвал настоящую причину ареста Дурова во Франции. Представители команды Telegram впервые отреагировала на задержание Павла Дурова во Франции, заявив, что основателю мессенджера нечего скрывать.
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