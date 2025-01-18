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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кондратюк о прыжковом турнире: «Надеюсь, будет лучше, чем на чемпионате России в Омске. Буду стараться действовать по схеме, которую проработал изначально»

18 января в Санкт-Петербурге фигуристы выступят в личном турнире. По итогам жеребьевки, Кондратюк выйдет на лед первым.

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