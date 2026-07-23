Кузбасские полицейские пресекли деятельность нелегального игорного заведения

Сотрудники межрайонного отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу получили оперативную информацию о том, что на улице 10 микрорайон в Прокопьевске работает незаконное игорное заведение.