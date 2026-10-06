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Спорт Уик-Энд

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Корнеев: Посыл нового лимита хороший, но уровень Лиги от него точно не вырастет, в плане конкуренции он ничего не дает

Корнеев: Посыл нового лимита хороший, но уровень Лиги от него точно не вырастет, в плане конкуренции он ничего не дает

- Одна из популярных дискуссионных тем - ужесточение лимита и падение якобы из-за этого уровня лиги. Что думаете? - вопрос бывшему полузащитнику ЦСКА и сборной России Игорю Корнееву.

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