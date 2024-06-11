Депутат-олигарх из ХМАО не нашел времени, чтобы обсудить налоговую реформу

Три депутата думы Ханты-Мансийского автономного округа не нашли времени, чтобы выполнить свой долг перед избирателями и высказать свою позицию по поводу ключевых изменений российского законодательства с момента проведения пенсионной реформы.
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