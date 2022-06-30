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«ВСУ утратили боеспособность»: полковник Алехин о том, какая сейчас ситуация в Лисичанске

«ВСУ утратили боеспособность»: полковник Алехин о том, какая сейчас ситуация в Лисичанске

Военный эксперт и полковник запаса рассказал, что ВСУ в Лисичанске деморализованы и отступают небольшими разрозненными группами из города, пытаясь выбраться из окружения, устроенного российской армией, сообщает информационный портал "Украина.

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