«ВСУ утратили боеспособность»: полковник Алехин о том, какая сейчас ситуация в Лисичанске

Военный эксперт и полковник запаса рассказал, что ВСУ в Лисичанске деморализованы и отступают небольшими разрозненными группами из города, пытаясь выбраться из окружения, устроенного российской армией, сообщает информационный портал "Украина.
Военный эксперт и полковник запаса рассказал, что ВСУ в Лисичанске деморализованы и отступают небольшими разрозненными группами из города, пытаясь выбраться из окружения, устроенного российской армией, сообщает информационный портал "Украина.
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