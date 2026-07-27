Психолог Полякова: повышенная тревожность может имитировать астму

Сильная тревога способна оказывать деструктивное влияние на дыхательную систему, провоцируя состояние, почти неотличимое от приступов астмы, рассказала в беседе с RT психолог, телесно-ориентированный терапевт Мария Полякова.
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