Ford Maverick заводится сам: странный сбой техники, версии и реакция Ford

Владельцы пикапов Ford Maverick сообщают о случаях самопроизвольного запуска двигателяОбсуждение разгорелось в закрытой группе одной из соцсетей в конце сентября: один из владельцев обнаружил утром работающую машину в гараже, причем это был не первый подобный случай.