Ford Maverick заводится сам: странный сбой техники, версии и реакция Ford

Владельцы пикапов Ford Maverick сообщают о случаях самопроизвольного запуска двигателяОбсуждение разгорелось в закрытой группе одной из соцсетей в конце сентября: один из владельцев обнаружил утром работающую машину в гараже, причем это был не первый подобный случай.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Заблокировали маш...
- УАЗ Патриот получ...
- УАЗ Патриот получ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым