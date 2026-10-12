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За рулем

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Ford Maverick заводится сам: странный сбой техники, версии и реакция Ford

Ford Maverick заводится сам: странный сбой техники, версии и реакция Ford

Владельцы пикапов Ford Maverick сообщают о случаях самопроизвольного запуска двигателяОбсуждение разгорелось в закрытой группе одной из соцсетей в конце сентября: один из владельцев обнаружил утром работающую машину в гараже, причем это был не первый подобный случай.

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