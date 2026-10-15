«Проблема глобальная — она внутри»: Мусаев раскрыл причины последних проигрышей ФК «Краснодар»Рекордная победная серия «Краснодара» осталась в прошлом, а то, что пришло ей на смену, оптимизма не внушает.
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