❗️⚡️ТОС-1А вывела из строя фортификационный узел ВСУ в зоне СВО. Огонь наносился 120 мм минометов с дальностью ведения огня порядка 170 мм.
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❗️⚡️ТОС-1А вывела из строя фортификационный узел ВСУ в зоне СВО. Огонь наносился 120 мм минометов с дальностью ведения огня порядка 170 мм.