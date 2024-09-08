Российский экипаж танка Т80БВМ подбил Leopard в зоне СВО ко Дню танкиста

Переданный ВСУ украинский танк Leopard был подбит на донецком направлении экипажем танка Т80БВМ российской армии накануне Дня танкиста, который отмечают во второе воскресенье сентября, в этом году 8 сентября, сообщило РИА Новости.
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