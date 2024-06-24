Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 829 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Шарапова
    вешать пидорасовСША руками ВСУ уд...
  • Виталий Кирпиченко
    У России один путь стать единой и непобедимой -- вернуться в социализм! Если этого не понял Путин во время поездки в ...Идти до конца: по...
  • Владимир Аверков
    ботулизм-он же просто "паралич"??....круто....и про бомбы с ботулизмом,падающие с дрона....и выстрелы из РПГ с ботули...ГРАНАТОМЁТЫ И ДРО...

Америка очень попросила Россию отложить Судный день

Америка очень попросила Россию отложить Судный день

КИРИЛЛ СТРЕЛЬНИКОВ Теперь мы знаем точно, сколько требуется жирафу, чтобы до него дошло: с момента получения коллективным Западом мирных предложений Путина прошла неделя, и вдруг оказалось, что мгновенно отвергнутый ими план разрешения военного конфликта на Украине может и должен стать началом мирного процесса, а немногочисленные условия Путина имеют под собой железобетонные основания.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх