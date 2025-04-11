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Суд обязал "Новую моду" выплатить 79 млн рублей за таможенные нарушения

Суд обязал "Новую моду" выплатить 79 млн рублей за таможенные нарушения

Арбитражный суд Воронежской области постановил, что "Новая мода" должна доплатить 79 млн рублей за занижение таможенной стоимости товаров.

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