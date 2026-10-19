Мероприятие «Добро пожаловать…», посвящённое 100-летию со дня рождения народного артиста СССР Евгения Евстигнеева прошло 16 октября в 17:00 в библиотеке №56 (Алтуфьевское шоссе, д.
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