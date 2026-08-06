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Учёные рассказали, почему одних людей комары кусают чаще других

Учёные рассказали, почему одних людей комары кусают чаще других

Почему одних людей комары кусают чаще, чем других, учёные пытаются объяснить уже давно. Новое исследование, опубликованное в журнале iScience, показало, что универсального «магнита» для всех кровососущих не существует.

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