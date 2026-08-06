Учёные рассказали, почему одних людей комары кусают чаще других

Почему одних людей комары кусают чаще, чем других, учёные пытаются объяснить уже давно. Новое исследование, опубликованное в журнале iScience, показало, что универсального «магнита» для всех кровососущих не существует.
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